شكرا لقرائتكم خبر عن "نجوم من خشب" لفرقة المواجهة والتجوال تنطلق الى البحيرة.. الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
يقول المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال ان العرض يقدم ب٥ قرى داخل عمق محافظة البحيرة و هم قرى دمسنا، جواد حسني، النخلة البحرية، بركة غطاس، بسنتواي، داخل مراكز الشباب بالقرى، و هي المرة الأولى التي تشهد هذه القرى عروض مسرحية احترافية للعرائس، و يستعد العرض بعد ذلك لاستكمال جولته بمحافظات الغربية ثم الاسكندرية عقب استقرار الأحوال الجوية.
تدور أحداث العرض حول مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة "نجوم من خشب " و يحاول كل منهم أن يتباري في إظهار موهبته ولكن يظهر "ديبو" الشرير ويحاول إفساد المسابقة ، و تتوالى الأحداث .
" نجوم من خشب" بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس ، تأليف و أشعار حمدى عطية ، ألحان حاتم عزت ، توزيع موسيقي شهاب عزت ، تصميم ديكور و عرائس نبيل الحلوجي، نحت محمد أمين ، فكرة و إخراج سيد رستم .