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"نجوم من خشب" لفرقة المواجهة والتجوال تنطلق الى البحيرة.. الاثنين المقبل

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القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تستكمل فرقة مسرح المواجهة و التجوال التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال جولات العروض ضمن الانطلاقة الثالثة لمشروع مسرح المواجهة و التجوال ، ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، حيث يُقدم عرض " نجوم من خشب" من انتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح بقرى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ابتداء من الاثنين المقبل ١٦ يناير الجاري بالمجان، و ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب و ، وزارة التنمية المحلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة البحيرة. 

 

يقول المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال ان العرض يقدم ب٥ قرى داخل عمق محافظة البحيرة و هم قرى دمسنا، جواد حسني، النخلة البحرية، بركة غطاس، بسنتواي، داخل مراكز الشباب بالقرى، و هي المرة الأولى التي تشهد هذه القرى عروض مسرحية احترافية للعرائس، و يستعد العرض بعد ذلك لاستكمال جولته بمحافظات الغربية ثم الاسكندرية عقب استقرار الأحوال الجوية. 

 

‏‎ تدور أحداث العرض حول  مجموعة من العرائس  تتقدم لمسابقة "نجوم من خشب " و يحاول كل منهم  أن يتباري في إظهار موهبته ولكن يظهر "ديبو"  الشرير ويحاول إفساد المسابقة ، و تتوالى الأحداث .

 

‏‎" نجوم من خشب" بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس ، تأليف و أشعار حمدى عطية  ، ألحان  حاتم عزت ، توزيع موسيقي شهاب عزت ، تصميم ديكور و عرائس نبيل الحلوجي، نحت محمد أمين ، فكرة و إخراج سيد رستم . 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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