شكرا لقرائتكم خبر عن "نجوم من خشب" لفرقة المواجهة والتجوال تنطلق الى البحيرة.. الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تستكمل فرقة مسرح المواجهة و التجوال التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال جولات العروض ضمن الانطلاقة الثالثة لمشروع مسرح المواجهة و التجوال ، ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، حيث يُقدم عرض " نجوم من خشب" من انتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح بقرى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ابتداء من الاثنين المقبل ١٦ يناير الجاري بالمجان، و ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة ، وزارة التنمية المحلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة البحيرة.

يقول المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال ان العرض يقدم ب٥ قرى داخل عمق محافظة البحيرة و هم قرى دمسنا، جواد حسني، النخلة البحرية، بركة غطاس، بسنتواي، داخل مراكز الشباب بالقرى، و هي المرة الأولى التي تشهد هذه القرى عروض مسرحية احترافية للعرائس، و يستعد العرض بعد ذلك لاستكمال جولته بمحافظات الغربية ثم الاسكندرية عقب استقرار الأحوال الجوية.

‏‎ تدور أحداث العرض حول مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة "نجوم من خشب " و يحاول كل منهم أن يتباري في إظهار موهبته ولكن يظهر "ديبو" الشرير ويحاول إفساد المسابقة ، و تتوالى الأحداث .

‏‎" نجوم من خشب" بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس ، تأليف و أشعار حمدى عطية ، ألحان حاتم عزت ، توزيع موسيقي شهاب عزت ، تصميم ديكور و عرائس نبيل الحلوجي، نحت محمد أمين ، فكرة و إخراج سيد رستم .