شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الطليعة يعلن بدء قبول الانضمام "لأوركسترا مسرح الطليعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسرح الطليعة بقيادة الفنان عادل حسان ، والتابع للبيت الفني للمسرح ، عن بدء قبول طلبات الإنضمام لأوركسترا مسرح الطليعة وذلك بدءً من غداً الأحد الموافق 15 يناير وحتي يوم 2 فبراير ، بمقر المسرح .

وعن شروط قبول المتقدمين أعلن المسرح بأن بالنسبة للعازفين ، فهو يقبل العازفين من الهواة والمحترفين ( طلاب وخريجين ) من 18 عاما ( الأقل من ١٨ عام يشترط موافقة ولي الأمر بالحضور للاقرار بذلك كتابة ) ، تقبل جميع الآلات الموسيقية ، وكذلك المعرفة الجيدة بالسلالم والمقامات الموسيقية بالنسبة للهواة ، ويفضل من لديه خبرة سابقة و يشترط أن يكون مالكا للألة الموسيقية التي يقوم بالعزف عليها ، و الحضور بها خلال إجراء المقابلات الشخصية التي سوف يخطر بها المتقدم لا حقا، وحال القبول بعد إجتياز المقابلة والاختبار ، يجب الإلتزام بحضور مواعيد البروفات و برنامج العروض التي تحددها الفرقة.



عادل حسان

أما الغناء يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18( الأقل من ١٨ عام يشترط موافقة ولي الأمر بالحضور للاقرار بذلك كتابة ) ولا يزيد عن 45 عام ، توافر الموهبة والصوت الجيد ( يقبل الهواة و المحترفين من الطلاب والخريجين )، ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار الغناء ( يشترط التقدم. للاختبار بأغنية من عرض مسرحي شهير ( قديم - حديث ) ، بجانب أغنية أخري من اختيار المتقدم تبرز امكاناته الصوتية ، حال القبول بعد إجتياز المقابلة والاختبار ، يجب الإلتزام بحضور مواعيد البروفات وبرنامج العروض التي تحددها الفرقة .

أوركسترا مسرح الطليعة هي فرقة موسيقية وغنائية، تنطلق من مسرح الطليعة ، معنية بحفظ وتوثيق أشهر أغاني عروض المسرح المصري عبر تاريخه، وإعادة تقديمها للجمهور في حفلات شهرية ، حتى نعيد للأذهان عدداً ضخماً من أغنيات المسرح المصري الشهيرة ، بإشراف وتدريب الفنان حازم الكفراوي .