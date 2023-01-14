شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض حكاية "فى أمل" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" الثامنة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الثامنة مساء عرض أولى حلقات الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي تحمل اسم "فيه أمل"، والذى يقدم بطولتها كلا من الفنان محمد كيلانى والفنانة الشابة كارولين عزمى، في على قناة "cbc" ، حيث يستعرض المسلسل قصة إجتماعية بين البشر وبعضهم.

"في أمل" من بطولة محمد كيلاني وكارولين عزمي، وعدد من الشباب تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداثها حول "مريم" مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة، يزورها طليقها "ساهر"، ويبدو أن العلاقة بينهما جيدة رغم الطلاق، فتطلب منه أن يحقق أمنيتها بالموت.

الحكاية الجديدة هي الثالثة ضمن 6 حكايات من المسلسل الذي يعرض عبر 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

وكان المسلسل حقق نجاحا كبيرا من خلال القصة الأولى بعنوان "التاكسي" بطولة دياب وآيتن عامر ومحمد علي رزق وانتشرت الحكاية بكثافة، من خلال قصة سائق التاكسي الشهم.

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعى أسرى.