شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تسخر من بيكيه بأغنية جديدة والأخير يرد عليها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطمت أغنية جديدة للنجمة العاليمة، شاكيرا، الأرقام القياسية في موقع الفيديوهات يوتيوب، وحاولت من خلال الأغنية أن تسخر من نجم كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه، الذى انفصلت عنه العام الماضى، وفقا لموقع sportskeeda.

تحتوى الأغنية على كلمات وصفت أن المقصود منها جيرارد بيكيه، بهدف السخرية منه، وحصلت الأغنية خلال 24 ساعة على ما يزيد عن 66 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وبهذا الرقم أصبحت الأغنية اللاتينية الجديدة الأكثر مشاهدة في تاريخ الموقع.

اعتبرت شاكيرا، في أغنيتها، أن بيكيه كان كمن تخلى عن سيارة فيرارى من أجل سيارة توينجو شعبية رخصية الثمن، أو من ترك ساعة روليكس ثمينة من أجل أخرى من نوع كاسيو، الشعبية رخيصة الثمن.

بيكيه يرد على شاكيرا

ولم يرد بيكيه على شاكيرا صراحةً، لكنه اكتفى بتعليق مقتضب عبر حسابه بموقع تويتر: قائلا: "يمكن أن تكون الحياة رائعة"، وذلك في رد غير مباشر على النجمة الكولومبية التي اتهمته فى أغنيتها الأخيرة بالتخلي عن حياته الرائعة معها من أجل حياة أخرى تعيسة مع صديقته الجديدة كلارا كيا مارتي.

حبيبة بيكيه توبخه بعد اكتشافها متابعته لـ شاكيرا

وكانت وسائل إعلام عالمية كشفت - فى وقت سابق - عن أن نجم كرة القدم الإسباني ومدافع برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، تعرض للتوبيخ من قبل حبيبته، وذلك بعد أن رصدته وهو يدخل على حساب النجمة العالمية شاكيرا ويتصفحها، وحسب ما نشره موقع the sun أثار هذا الخبر ردود فعل كبيرة بين جمهور النجمين العالميين، فيما قال البعض إن بيكيه ما زال يفكر في شاكيرا، ويحاول معرفة آخر أخبارها، رغم انفصالهما.

جاء ذلك بعد أن تم التقاط صور لجيرارد بيكيه مع صديقته الجديدة كلارا شيا أثناء الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع في براغ معًا.