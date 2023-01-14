كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 12:58 مساءً - شارك الفنان حسن الرداد متابعيه بمقطع فيديو يجمعه بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك في الظهور الأول لهما بعد ولادة طفلهما “فادي” .
نشر حسن الرداد مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، وظهر به وهو يتجول برفقة إيمي سمير في غانم في أحد الشوارع ويرتديان الكمامة الطبية .
وأرفق “الرداد” الفيديو بتعليق جاء فيه: “أول خروجة”، في إشارة منه إلى أنها المرة الأولى التي تخرج فيها زوجته إيمي سمير غانم بعد إنجابها لطفلهما الأول .
وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد مؤخرا عن استقباله لمولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
تضمن المنشور صورة ليد حسن الرداد وهو ممسكا بيد طفله وهو “ذكر”، الذي أطلق عليه اسم “فادي” على اسم شقيقه الراحل فادي الرداد .
وكتب في تعليقه على الصورة: “للَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور .. الحمد لله ربنا رزقنا وفى نفس يوم ميلادى بالطفل فادي حسن الرداد” .
تابع: “اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى ..وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله” .
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لإيمي سمير غانم وحسن الرداد بعد ولادة طفلهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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