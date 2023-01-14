أول ظهور لإيمي سمير غانم وحسن الرداد بعد ولادة طفلهما

كتب امير فتحي في السبت 14 يناير 2023 12:58 مساءً - شارك الفنان حسن الرداد متابعيه بمقطع فيديو يجمعه بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك في الظهور الأول لهما بعد ولادة طفلهما “فادي” .

نشر حسن الرداد مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، وظهر به وهو يتجول برفقة إيمي سمير في غانم في أحد الشوارع ويرتديان الكمامة الطبية .

وأرفق “الرداد” الفيديو بتعليق جاء فيه: “أول خروجة”، في إشارة منه إلى أنها المرة الأولى التي تخرج فيها زوجته إيمي سمير غانم بعد إنجابها لطفلهما الأول .

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد مؤخرا عن استقباله لمولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة ليد حسن الرداد وهو ممسكا بيد طفله وهو “ذكر”، الذي أطلق عليه اسم “فادي” على اسم شقيقه الراحل فادي الرداد .

وكتب في تعليقه على الصورة: “للَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور .. الحمد لله ربنا رزقنا وفى نفس يوم ميلادى بالطفل فادي حسن الرداد” .

تابع: “اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى ..وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله” .