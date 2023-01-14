شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف مفاجئ من إدارة يوفينتوس مع أليجري بعد الخسارة أمام نابولي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي يوفينتوس لن تتخذ أي إجراء فى إقالة أليجري عن تدريب اليوفينتوس فى الفترة الحالية، فعلى الرغم من الهزيمة المهينة التى تعرض لها المدرب أمام نابولي، إلا أن الإدارة ستسعي لمواصلة المدرب الإيطالي عمله حتى نهاية الموسم الجاري.

وأفادت التقارير أن ضيق الوقت الحالي يحكم مسئولي يوفينتوس لإستكمال أليجري مسيرته مع "السيدة العجوز"، حيث أن إدارة اليوفي كانت تفكر فى وقت سابق بإقالة المدرب بالفعل، ولكن على عكس هذه الفترة مع الفريق.

حيث أن الهزيمة من نابولي كانت متوقعة بشكل كبير، فى ظل المستوي الرائع الذي يقدمه نجم الجنوب هذا الموسم، ولكن تبقي النقطة الفارقة والتى فتحت الأحاديث حول رحيل المدرب، هى النتيجة الثقيلة التى تعرض لها.



أليجري باقي مع يوفينتوس هذا الموسم

ويقتنع مسئولي يوفينتوس تمامًا بمسيرة يوفينتوس أليجري مع الفريق هذا الموسم، وخاصة فى آخر سبع مباريات، بعدما حقق الفريق سلسلة متواصلة من الإنتصارات على عكس بداية الموسم.

فمن الواضح أن إذا كانت إدارة يوفينتوس تعقد النية على إقالة المدرب، فكان من الأولي أن تقوم بذلك فى فترة توقف المسابقة قبل المونديال، ولكن بقاء المدرب فى تلك الفترة صعب من مهمة رحيله فى الوقت الراهن.



يوفينتوس يخسر التحديات الكبيرة

واستمر بوفينتوس كعادته هذا الموسم، فى تقديم مستويات متواضعة أمام الفرق الكبيرو التى يواجهها، الشئ الذي ظهر واضحًا فى معاناة أليجري مع اليوفي هذا الموسم فى تلك التحديات، على عكس المواسم السابقة.