نادين الراسي تكشف عن حالتها النفسية بعد التعديلات التجميلية

شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي جمهورها بشكلها الجديد بعدما أجرت بعد التعديلات التجميلية في وجهها، ونشرت مقطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام من داخل عيادة طبيب التجميل وكشفت عن المناطق التي أجرت فيها تعديلات.

نادين الراسي ترد على منتقدي إطلالتها

وردت الراسي على الانتقادات التي طالتها في الفترة الأخيرة عبر خاصة الاستوري على حسابها الشخصي بإنستغرام، حيث انتقد بعض المتابعين إطلالتها الأخيرة وأشاروا أن شفاهها غير متناسقين.

وشاركت الفنانة اللبنانية، مقطع فيديو قالت فيه: "لكل اللي انتقدوا شفافي، كان بعد في قصص مش خالصة، أجا لعندي الدكتور وجرب يحسن لي نفسيتي واشتغلنا على أشيا شاغـلينا قبلي".

وأضافت الفنانة اللبنانية: بقا إذا فينكن تحـاسبوننا هلق وبالريـاحة لأنو هلق ضبطنا الشـفاف ودوبـنا شوي منهن ورح نرجع ندوباً بعدين وعملنا بوتـوكس وكتـير مبـسوطة بحالي".

نادين الراسي تثير الجدل بالرقص في سهرة

أثارت نادين الراسي الجدل حولها بعد أن قدمت واجب العزاء للمطرب السوري جورج وسوف في وفاة نجله وديع جورج وسوف، وانتقد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تصرفها.

ونشرت الصفحات المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير على إنستغرام مقاطع فيديو لحضور نادين إحدى السهرات، وكانت ترقص وتغني بعد ذهابها إلى عزاء وديع جورج وسوف.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال نادين الراسي عن خطيبها مجد دعبول، والسبب هو قيام الثنائي بإلغاء متابعة بعضهما البعض على جميع مواقع التواصل، بالإضافة إلى مسح جميع الصور التي نشرت لهما على الحسابين، الأمر الذي جعل المتابعين يخمنون انفصال الثنائي.

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