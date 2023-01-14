الفنانة بلقيس فتحي تُحضر لأول جولة فنية في المغرب

تستعد بلقيس فتحي، الفنانة الإماراتية من أصول يمنية، للقيام بجولة فنية بالمغرب في الشهور القليلة المقبلة؛ بعد إعلانها، في وقت سابق، عن رغبتها الشديدة في لقاء محبيها المغاربة.وكشف مصدر مقرب من بلقيس فتحي، في تصريح ، إن هذه الأخيرة بصدد التحضير لجولتها الأولى بالمغرب والتي ستحط من خلالها الرحال بمجموعة من المدن المغربية لتقديم سهرات فنية حية ولقاء جمهورها المغربي على أرض الواقع.

وأضاف المصدر ذاته أن الفنانة الإماراتية المتحدرة من أصول يمنية متحمسة جدا لافتتاح جولتها المرتقبة أواخر شهر أبريل المقبل انطلاقا من مدينة الجديدة، حيث ستقدم أولى حفلاتها تليها سهرات بكل من تطوان والعاصمة الرباط.

في سياق آخر، احتفلت بلقيس فتحي، منذ أيام، بمرور سنة على إطلاق أغنيتها المغربية الثالثة بعنوان “صابرة” والتي صورت على طريقة الفيديو كليب بإحدى القرى نواحي مدينة مراكش تحت إشراف المخرج المغربي عبد الرفيع العبديوي، وحققت نجاحا كبيرا بلغ أزيد من 20 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

وتحظى صاحبة أغنية “تعالى تشوف” بشعبية كبيرة بالمغرب؛ ما جعلها تنضم إلى مجموعة من النجوم العرب الذين اختاروا التغني باللهجة المغربية الدارجة في أعمالهم الغنائية، على غرار سعد رمضان وأصالة وروان بنحسين وآخرين.

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