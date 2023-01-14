شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض مسلسل "يوميات ونيس" على قناة dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc وdmc دراما حاليًا على شاشتها الجزء الأول من مسلسل "يوميات ونيس" بطولة محمد صبحي وسعاد نصر.

ويعرض مسلسل "يوميات ونيس 1" الساعة 6 مساءً علي قناة dmc ويعاد الساعة 1 ظهرًا و12 بعد منتصف الليل علي قناة dmc دراما.

وتعد سسلسة "ونيس" احد أنجح الأعمال الدرامية التى حظت بمتابعة كبيرة من جانب قطاع كبير من الجمهور، وارتبطت به أجيال عديدة مثلما يظهر فى متابعته مع اعادة عرضه بشكل متكرر.

وشارك محمد صبحي وسعاد نصر بطولة مسلسل "ونيس" العديد من الفنانين يمثلون أجيال مختلفة ومنهم جميل راتب ومحمود أبو زيد وممدوح وافي وزينب وهبي، وسامح الشجيع وهدى هاني وفادي خفاجة وريم أحمد، ومن تأليف محمد صبحي ومهدي يوسف وإخراج أحمد بدر الدين.

جزء جديد من يوميات ونيس

كشف الفنان الكبير محمد صبحى عن مفاجأة كبيرة تتعلق بتحضيره جزء جديد من مسلسل "ونيس"، والذى يعتبر من أشهر أيقونات الدراما المصرية، بعدما حقق نجاحاً كبيراً خلال فترة عرض أجزائه وصنف كواحد من أهم الأعمال الدرامية بعدما نال جماهيرية عريضة وارتبط الجمهور به.

الفنان محمد صبحي أكد أثناء استضافته من جانب الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة 90.90 أنه دوماً ما كان يمتلك قناعة بأن هناك صعوبة كبيرة في العمل على جزء جديد من "يوميات ونيس"، إلا أنه قرر العمل على ذلك، وبدأ فى التحضير لأمور عديدة تتعلق بالجزء الجديد"