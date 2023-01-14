شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Titanicيعود للمرة الثالثة مع الاحتفال بمرور 25 عامًا على عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فيلم Titanic إلى صدارة اهتمام الصحف وصناع السينما العالمية بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عامًا عرضه، إذ أن التحفة السينمائية الرومانسة للمخرج جيمس كاميرون صدرت عام 1997 وحققت وقت صدورها نجاحًا عالميًا.

وما زالت كواليس صنع الفيلم مثار اهتمام الكثير من الصحف، ونشرت صحيفة people حوارا لمخرج الفيلم كشف فيه أن نجم العمل ليوناردو دي كابريو رفض المشاركة في البداية واعتبره فيلمًا مملاً موضحًا: قال كاميرون: "لم يكن يريد أن يقوم بدور عمره، كان علي أن ألوي ذراعه بالفعل ليشارك في الفيلم، واقناعه كان تحديا صعبا في الوقع".

وفي وقت سابق قال المخرج إن دي كابريو رفض أن يؤدي اختبارات الكاميرا قبل تجسيد الدور والوقوف أمام كيت وينسلت لقراءة بعض الجمل الحوارية، ولكن الأمور سارت في اتجاه مغايرا بعدما أخبره جيمس كاميرون بأنه إذا لم يؤدي اختبارات الكاميرا لن يحصل على الدور.



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إعادة عرض فيلم Titanic

ومن المقرر أن يعود فيلم Titanic إلى دور السينما العالمية بتقنية 4K في إطار الاحتفال بمرور 25 عاما على عرضه للمرة الأولى، إذ سيتم طرحه في السينما يوم 10 فبراير المقبل، وأصدر صناع العمل إعلان دعائي جديد له مؤخرا.

والجمهور في مختلف دول العالم على موعد مع رؤية "تيتانيك" من جديدة ومشاهدة أحد أكثر الكلاسيكيات الرومانسية المأساوية المحبوبة، ومتابعة قصة (روز) التي لعبت دورها كيت وينسلت و(جاك داوسون) أو ليوناردو دي كابريو، إذ يأتي الفيلم الرائج للجماهير لفترة محدودة للاحتفال بالذكرى الفضية مع إصدار ملصق جديد.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعادة طرح Titanic للجمهور في السينما، إذ تمت إعادة إصدار الفيلم في مناسبتين سابقتين، أحدهما في عام 2012 بعد تحويله لتنقية ثلاثي الأبعاد، والثانية في عام 2017 للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لطرحه.