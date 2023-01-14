شكرا لقرائتكم خبر عن سباليتي يبدأ فى تحقيق كابوس بيولي مع نابولي هذا الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبدو أن سباليتي سيحقق كابوس بيولي هذا الموسم، والذي تحدث عنه عن عدم وجود فرص لميلان فى منافسة نابولي على اللقب هذا الموسم، يأتي ذلك بعد الفوز الكاسح لنجم الجنوب على يوفينتوس بخماسية مقابل هدف وحيد فى الدوري الإيطالي.

وأكد بيولي فى وقت سابق أن نابولي مع سباليتي بإمكانه الوصول إلى 100نقطة فى نهاية الدوري الإيطالي، إذا ما استمر فى السير بهذا المعدل والإستمرار على ذلك النهج، مما قد يجعله يحسم لقب الكاليتشو مبكرًا.

ومن المؤكد أنه بعد مباراة الأمس أصبح بيولي وأليجري على يقين تام، بضياع فرص ميلان ويوفينتوس فى المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، فى ظل وجود نابولي رفقة سباليتي وتكوينهم لهذا الفريق المرعب.



سباليتي يتمسك بإعادة نابولي

ونجح سباليتي أن يعيد لأذهان جماهير نابولي الفريق إلى سابق عهده، مما قد يجعله يعيش فترة شبيهة بفترة تواجد مارادونا ضمن صفوف الفريق، الشئ الذي قد يجعل نجم الجنوب يسيطر على مقدمة الدوري الإيطالي لوقت طويل.



نابولي يكسر كبرياء يوفينتوس

ومما لا شك فيه أن نابولي نجح فى كسر كبرياء يوفينتوس، فعلى الرغم من أن اليوفي كان يسير بشكل أفضل من رائع فى الآونة الأخيرة، إلا أن نجم الجنوب نجم فى إفساد ما حققته "السيدة العجوز" على مدار الشهرين القادمين.