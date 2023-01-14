شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى تتقبل العزاء فى والدها اليوم بمسجد الصديق بمساكن شيراتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقبل الفنانة ريم البارودى واجب العزاء فى رحيل والدها اليوم السبت بعد صلاة المغرب بمسجد الصديق بمساكن شيراتون فى مصر الجديدة.

وكانت ريم الباردوى شيعت مع أفراد عائلتها وأصدقائها جثمان والدها إلى مثواه الأخير، بعدما أدت صلاة الجنازة على الجثمان أول أمس الخميس فى مسجد السلام بمدينة نصر، كما شارك فى الجنازة النجمة زينة والفنانة عبير منير.

وظهرت ملامح الحزن والتأثرعلى وجه النجمة ريم البارودى بعد صلاة الجنازة وخلال تشييع جثمان والدها ودخلت فى نوبة بكاء بعد صلاة الجنازة.

ورحل والد ريم البارودى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح أول أمس الخميس، بعد صراع مع المرض، حيث كان محجوزا فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.



ريم البارودي في جنازة والدها



ريم البارودي في جنازة والدها



ريم البارودي في جنازة والدها



ريم البارودي في جنازة والدها



ريم البارودي في جنازة والدها



زينة في جنازة والد ريم البارودي

وفاة والد ريم البارودي

ورافقت ريم البارودي والدها خلال الفترة الماضية في المستشفى قبل وفاته، ونشرت عبر حسابها بموقع انستجرام صورة من داخل المستشفى كتب تعليقا عليها موجهة الكلام لوالدها: ما تسبنيش يا بابا رحمتك يا رب.

كما نشرت ريم البارودي دعاء قالت فيه: اللهم إني اسالك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة.. يا محمد اني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى.. اللهم شفعه في واشفي أبي شفاء لا يغادر سقما ولا عجزا ولا ألما عاجلا غير أجلا يارب.