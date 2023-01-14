شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يبدأ تصوير فيلمه الجديد "بعد الشر" الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم الكوميدى على ربيع تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "بعد الشر" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 يناير، وذلك بعد فترة من التحضيرات وعقد جلسات عمل والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة وعلى رأسهم مى عمر، أوس أوس، بيومي فؤاد كما تم ترشيح عدد من الفنانين للظهور كضيوف شرف فى العمل الذى يكتبه أمين جمال ويخرجه أحمد عبد الوهاب.

وفى سياق آخر يواصل على ربيع تصوير مسلسله الجديد "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات والذى يخوض به ربيع تجربه دراما المنصات للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل خلال حلقات حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

مسلسل "نصى التانى" تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع الذى يجسد دور موظف في بنك، ويشارك في بطولة الحلقات ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، رنا رئيس، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أسماء أبواليزيد، إيمان السيد، جيلان علاء، وسلوى عثمان، محمد محمود، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

ودارت أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.