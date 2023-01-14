شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء الشريف دكتورة صيدلية وأخت ريهام عبد الغفور فى مسلسل "الأصلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ولاء الشريف فى بطولة مسلسل "الأصلى" للنجمة ريهام عبد الغفور والذى يتم تصويره حاليًا للعرض خلال الفترة المقبلة، وتجسد ولاء خلال أحداث العمل شخصية (فريال) وهى الأخت الصغرى لريهام عبد الغفور وتعمل دكتورة صيديلية وتكشف الأحداث موقفها من أخوتها فى أزمة ميراث والدهن.

مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.



ولاء الشريف

تدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

وفى سياق آخر تصور ولاء الشريف مشاهدها فى مسلسل "جروب الدفعة" المكون من 15 حلقة و إنتاج شركة سينرجى، تأليف ورشة "مصنع الحكايات" للكاتب هاني سرحان، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وبطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، وئام مجدى فضلا عن عدد من الممثلين الشباب.