شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مجدى يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل "ضرب نار".. عبيد أبو شديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان تامر مجدي في مسلسل "ضرب نار" للنجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، الذي يخوضان به الموسم الرمضاني المقبل 2023.

وأعرب تامر عن سعادته البالغة بالمشاركة في العمل والتعاون مع النجم أحمد العوضي والنجمة ياسمين عبد العزيز، قائلًا: "العمل ممتع والكواليس كلها جميلة، وياسمين عبد العزيز لذيذة ومجتهدة جدا، وده تاني تعاون ليا مع العوضي بعد مسلسل "الاختيار" الجزء الأول، وسعيد بتعاوني معاهم".

كما كشف "مجدي" تفاصيل الدور الذي يجسده خلال العمل، وأشار في تصريح لـ ”الخليج 365” أنه يقوم بدور "عبيد أبو شديد" شقيق "جابر أبو شديد" الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، وابن الفنانة سهير المرشدي خلال أحداث العمل.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، سهير المرشدى، ماجد المصرى، تامر مجدي، وهدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "لآخر نفس" و"اللى مالوش كبير".

ويسجل مسلسل "ضرب نار" التعاون الثالث الذي يجمع بين ياسمين عبد العزيز والمخرج مصطفى فكري، حيث تعاونا الثنائي سويا لأول مرة في مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي عرض في دراما رمضان عام 2020، بينما التعاون الثاني لهما كان عام 2021 من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير".