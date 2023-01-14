شكرا لقرائتكم خبر عن عزرا ميلر يعترف بالتعدى على أحد منازل منطقة فيرمونت فى غيابهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف الممثل الشاب عزرا ميلر بطل The Flash بأنه مذنب في تهمة التعدى على ممتلكات الغير والمتعلقة بقضية سطو بـ منطقة فيرمونت، وذلك بعدما تم اتهامه في أكتوبر الماضي بالأمر، وأعلن موقع NBC News أن المحكمة العليا في فيرمونت قد أكدت أنه تم إسقاط تهمتي السرقة الصغيرة والسطو على ممتلكات غير مأهولة.

وبحسب ما ورد، سيقر ميلر بالذنب في التهمة الثالثة بالتعدي غير القانوني على ممتلكات الغير يوم الجمعة في المحكمة الجنائية العليا بمقاطعة بينينجتون، بالإضافة إلى أن كشف تقرير المدعين بوصاية لـ مدة عام، وغرامة قدرها 500 دولار (411 جنيهًا إسترلينيًا) و89 إلى 90 يومًا من العقوبة مع وقف التنفيذ.



عزرا ميلر

وكان قد اتهم ممثل "The Flash" عزرا ميلر بسرقة زجاجات كحول من أحد المنازل في مايو من العام الماضى 2022، من أحدى المنازل في فيرمونت بينما كان أصحابه خارجه، وذلك وفقًا لسلطة إنفاذ القانون بالولاية.

ووجدت شرطة ولاية فيرمونت سببًا محتملاً لاتهام الممثل بجناية سطو على مسكن غير مأهول في مدينة ستامفورد، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الشرطة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "CNN"

وقال البيان إنه بعد أن نبهت الشرطة باحتمال عملية سطو في 1 مايو الماضى، اكتشفت الشرطة أن عدة زجاجات كحول قد تم أخذها من المنزل، وذكرت النشرة أن لقطات المراقبة والبيانات أعطت الشرطة سببا محتملا لتوجيه الاتهام إلى ميلر، لكنها لم تذكر تفاصيل.

ذكر المتحدث باسم شرطة الولاية آدم سيلفرمان أن الممثل، الذي ظهر سابقًا باسم The Flash في العديد من أفلام الأبطال الخارقين في DC، حصل على مذكرة، وجاء في البيان أن ميلر أمر بالمثول أمام محكمة فيرمونت العليا في 26 سبتمبر المقبل، لتوجيه الاتهام إليه بشأن تهمة السطو على منزل.