شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من أليجري عقب هزيمة يوفنتوس أمام نابولي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ماكسيليمانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره نابولي، في بطولة الدوري الإيطالي.

وتعرض يوفنتوس للهزيمة أمام نظيره نابولي، بخماسية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

أليجري يعلق على هزيمة يوفنتوس

وتحدث أليجري عقب نهاية اللقاء: أولًا، يجب أن نهنئ نابولي على أدائهم، لقد كانت طاقتنا منخفضة بعض الشيء عند التعامل مع جميعالأهداف، كنا عميقين للغاية في الدقائق العشرين الأولى، ثم استقبلنا الهدف الثاني بينما كنا نحاول المضي قدمًا.

وتابع: كانت لدينا فرص وشعور بأننا يمكن أن نسجل، لكن هذه كرة قدم وفي كل مرة يسدد فيها نابولي، كان يمكن أن يكون هدفًا، ما عليكسوى رؤية الهدف الثالث.

وأضاف: هناك طريق طويل أمامنا والعديد من النقاط لكي نحصل عليها، لذلك علينا أن نعمل ونتطلع إلى الأمام.

وأردف: كانت هذه هزيمة مستحقة، لأننا دخلنا المباراة بطاقة أقل، كانت الموقف التي استقبلنا فيها الأهداف سهلة القراءة والتنبؤ إلى حد ما،ولكن في بعض الأحيان يكون الحظ في صفك وأحيانًا لا يكون كذلك، نابولي استحق ذلك تمامًا.

وشدد: هذا لا يعني أننا يجب أن نترك رؤوسنا تنخفض، لأننا يمكن أن نفخر بالانتصارات الثمانية المتتالية ونحتاج إلى العودة إلى المسارالصحيح في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

وواصل: عندما ترتكب أخطاء مثل هذه ضد خصم مثل نابولي، ستتم معاقبتك، إنهم أصحاب الصدارة ويستحقون وضعهم الحالي، يجب أننستمر في العمل والتحسين ومحاولة استعادة اللاعبين المصابين.

وأتم: جميع المواقف السلبية لها أيضًا إيجابيات، حيث كان رد فعلنا جيدًا في الشوط الأول، ليست هناك حاجة للاكتئاب، مثلما لم يكن هناكللتفكير المفرط على المدى البعيد بعد الانتصارات الثمانية المتتالية، إنها هزيمة ونحن نمضي قدمًا.