شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس ونجوم الغناء ينعون ليزا مارى بريسلي.. والعائلة تطلب الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من مشاهير ونجوم الفن على التعبير عن حزنهم لرحيل المغنية ليزا ماري بريسلي ابنة الأسطورة الفيس بريسلي، التي توفيت منذ ساعات.

وعبر جمل رثاء نعى المشاهير ليزا ماري بريسلي عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إذ شاركا تعازيهما عبر Instagram، واصفين وفاتها بـ "المفاجئة والصادمة".

ونشرت ريتا ويسلون صورتهم معا وكتبت تعليقا عليها: "قضيت أنا وتوم بعض الوقت مع العائلة خلال جولة فيلم Elvis الترويجية، كانت ليزا ماري صادقة ومباشرة للغاية، ضعيفة، في حالة ترقب بشأن الفيلم، تحدثت ببلاغة عن والدها، وما يعنيه الفيلم بالنسبة لها، أنه كان احتفالًا بوالدها. وأضافت: كان لديها صوت يتميز بالقوة والحنان، لطالما أحببته، سنصلي لها"

فيما كتبت المغنية ليان رايمز: "يا له من خبر مفجع، آمل أن تكون في سلام بين ذراعي والدها، قلبي يتعاطف مع عائلتها التي مرت بالكثير من الحزن خلال عامين فقط".

وبعبارات حزينة قالت الفنانة ليا ريميني: "لم تكن حياة ليزا سهلة ، كما قد يعتقد البعض، أتمنى أن تكون في سلام ، وترقد مع ابنها ووالدها الآن".



ليزا ماري بريسلي

وفاة ليزا ماري بريسلي

يشار إلى أن ليزا ماري بريسلي دخلت المستشفى صباح أول أمس الخميس بعد إصابتها بسكتة قلبية في منزلها بكاليفورنيا، وقالت عائلتها في بيان بعد وفاتها: "أصيبت بريسيلا بريسلي وعائلة بريسلي بالصدمة والصدمة من الموت المأساوي لحبيبتهم ليزا ماري، إنهم ممتنون للغاية للدعم والحب والصلاة من الجميع ، ويطلبون الخصوصية خلال هذا الوقت الصعب للغاية.