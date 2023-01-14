شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء المتسابق عمر محمد الخلال أثناء تأدية مشهد تمثيلى ببرنامج الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المتسابق عمر محمد الخلال مشهد تمثيلي خلال الحلقة الثانية من الموسم الثاني ببرنامج الدوم، وأثناء تأديه المشهد بكى بشدة، فقدم له مدرب التمثيل وعضو لجنة إختيار المواهب أحمد مبارك نصيحة بألا يركز في البكاء من بداية المشهد وأن ذلك يظهر من خلال رعشة يديه.

تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من ٢٥ ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.