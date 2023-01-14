شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يستعرض قصة حياة محمد فوزى الفنية فى ثانى حلقات برنامج الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض برنامج الدوم في ثاني حلقات الموسم الثاني والتي تعرض اختبارات مدن الدلتا، قصة حياة الفنان محمد فوزي الفنية ابن الدلتا مدينة طنطا، منذ بداياته وأحلامه والفرق المسرحية التي شارك فيها عندما نزل من طنطا للقاهرة ، وإعتراف الوسط الفني بموهبته وإنشائه لشركة الإنتاج .

تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من ٢٥ ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.