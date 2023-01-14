شكرا لقرائتكم خبر عن آية النمر تتألق في الموسم الثاني من الدوم.. وأحمد مبارك: منتظرينك من الصبح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت المتسابقة آية سامي النمر من مدن الدلتا في الحلقة الثانية من الموسم الثاني من برنامج الدوم، حيث قدمت مشهدا تمثيليا، وطلب منها مدرب التمثيل وأحد أعضاء لجنة إختيار المواهب أن تقول جملة "وبعدين معاك" بأداءت مختلفة، وبرعت في ذلك وقال لها مبارك، "كنا مستنينك من الصبح ليردد باقي اللجنة" كلنا كنا مستنيك .

تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من ٢٥ ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.