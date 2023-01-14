شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم قصير عن مسيرة النجم أحمد زكي في ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض برنامج الدوم في الحلقة الثانية من الموسم الثاني والذي يذاع علي قناة DMC، المسيرة الفنية للنجم أحمد زكي، وذلك من خلال فيلم قصير بصوت الفنان أحمد أمين، باعتباره أحد أبناء مدن الدلتا، فقد عرض الفيلم بداياته منذ أن كان طفلا يقدم سكتشات صغيرة والصعوبات التي واجهته بسبب لونه الأسمر، حتي أصبح نجما كبيرا.

تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من ٢٥ ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.