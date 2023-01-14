شكرا لقرائتكم خبر عن هلا رشدي تتألق في حفلها بساقية الصاوى بحضور حميد الشاعرى وأكرم حسنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة هلا رشدي، حفلا غنائياً بساقية الصاوي بحضور كامل العدد وقدم الحفل الفنان اسماعيل فرغلي ويعتبر الحفل الجماهيري الأول لهلا رشدى.

وقام النجم اكرم حسني بتقديم مفاجأة الحفل اغنيتين بمشاركة هلا رشدي منهم، أنا العريس وستو أنا، وسط تفاعل كبير من الجمهور بحضور عدد كبير من نجوم الفن حميد الشاعري وعزيز الشافعي وعنتر هلال وتامر حسين ورشا سامي وزوجها ياسر الزنكلوني وهيثم نبيل والحفلة هنا حافظ.

وقدمت هلا رشدى عددا كبيرا من الأغاني منها ابن مصر، ورايحة فين ياحجة، وفات الميعاد، ولمن نشكي حالي، وشايلة اسمه، وجانا الهوا، وتراثنا، وحرمت احبك، ونفضها سيرة، وفي سكوت، ومساكن شعبية، وجانا الهوا، وعلي رمش عيونها، وعدد اخر من الأغاني وسط تفاعل الجمهور بالإضافة لأغنية حلاوته حلاوته مع نجلها.

وكانت هلا رشدي، طرحت في سبتمبر الماضي كليب أغنيتها الجديدة "شايله اسمه"، وأهدتها لوالدها وكل الآباء، وهي من كلمات والدها الشاعر طارق جلال وألحان شادى حسن، توزيع نديم الشاعرى، والأغنية وتم تصويرها خلال حفل زفاف شقيقها.

وشاركت المطربة هلا رشدي في دراما رمضان الماضي بمسلسل "مكتوب عليا"، وهو بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.



هلا رشدى وابنها



حفل هلا رشدى



الفنانة هلا رشدى



هلا رشدى



هلا رشدى وطفلة تشاركها الغناء



عزيز الشافعى وتامر حسين واكرم حسنى