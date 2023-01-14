شكرا لقرائتكم خبر عن رقية عسكر متسابقة الدوم تغني لأم كلثوم.. وأبو الخير ينصحها: "غنّي لون تاني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المتسابقة ببرنامج الدوم رقية عسكر من مدن الدلتا، أغنية لأم كلثوم وقبل أن تكمل غنائها طلب منها أبو الخير أحد أعضاء لجنة إختيار المواهب بأن تغني لونا آخر، وبالفعل تختار أغنية "ياتمر حنة" فيشيد بها أبو الخير ويقدم لها النصيحة بألا تغني لأم كلثوم مرة أخرى.

تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من ٢٥ ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.