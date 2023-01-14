شكرا لقرائتكم خبر عن المتسابق عبد الله أبو زيد يتألق فى ثانى حلقات الدوم.. وأبو الخير يشيد به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق المتسابق عبد الله أبو زيد من مدن القناة في الحلقة الثانية من برنامج الدوم، حيث قدم أغنية حسدوني، وأشاد به الموسيقار محمد أبو الخير أحد أعضاء لجنة إختيار المواهب بالبرنامج ، وطلب منه غناء أغنية حديثة فاختار المطرب آدم ليغني له وظهرت علامات الإعجاب علي وجه أبو الخير .

تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من ٢٥ ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.