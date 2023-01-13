شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يطرح أغنيته الجديدة "تجاوز".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد محسن أغنيته الجديدة التي تأتي بعنوان "تجاوز" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وكل المنصات الموسيقية، وهي من ألحانه وكلمات مصطفى إبراهيم.

وروج "محسن" للأغنية عبر حسابة على "إنستجرام"، حيث نشر بوستر الأغنية، معلقا عليها: "أغنيتي الجديدة "تَجَاوَز" نزلت أخيرًا وموجودة دلوقت على يوتيوب، مستني أعرف رأيكم".



محمد محسن

وتقول كلمات الأغنية:

تَجاوَز وعدّي بدون التفات

إلى ذكرياتك وكلّ اللي فات

لكلّ الدموع والسنين والحاجات

هنفّض هدومي مِ الماضي وامشي

وحزني هخبّيه في دفتر هوامشي

ماحدّش هيقدر يطبطب عليك

مفيش إيد هتسند إيديك غير إيديك

يا هتعيش بتندم على عُمر فاتك

يا تفتح لبُكرا شبابيك حياتك

لقدام هنمشي.. هتمشي.. وهمشي

ندور ويّا عقرب ساعاتي وساعاتك

يذكر أن "محسن" أحيى مؤخرا حفلا ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية، وقال خلال حوارة مع الإعلامية آية الغرياني على قناة "الحياة" على هامش المهرجان إن جمهور مهرجان الموسيقى العربية يختلف عن أي جمهور، خاصةً وأن قناة "الحياة" تذيع المهرجان حصريًا وهو ما يعطي فرصة لأجيال أكثر لمشاهدة هذا النوع من الفن الجميل.

تابع أن الألحان في المهرجان تبين قدرة المطرب الحقيقية لأن الغناء يكون "لايف" ويكشف الفرق بين المطرب والمغني والمؤدي، مشددًا على أن العالم أجمع يفتقد إلى الصوت الحقيقي لأنه اتجه إلى الموسيقى الإلكترونية بشكل أكبر.

أضاف أن الفنان يجب أن يكون لديه رأي في كل شئ يحدث حوله لأنها مسؤولية تاريخية خاصةً في الظروف التي نمر بها، مقدمًا الشكر إلى دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة وقناة "الحياة" للمساهمة في إذاعة هذه الأشكال الموسيقية لأن مبدأ تكافؤ الفرص مهم جدًا.