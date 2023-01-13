شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ مدحت العدل بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب وغالى يا صديق العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة يسرا الكاتب والسيناريست مدحت العدل بعيد ميلاده، ونشرت عبر حسابها على "إنستجرام" عبر خاصية "الاستوري" صورة تجمعهما، معلقة عليها: "كل سنة وأنت طيب وناجح وغالي على قلبنا كلنا يا صديق العمر".



مدحت العدل

يذكر أن الفنانة يسرا تشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسلها الجديد "حمدلله على السلامة"، ويشاركها بطولته كل من: شيماء سيف، مايان السيد، عنبة، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج شركة العدل جروب.

وفى سياق آخر تنتظر يسرا عرض مسلسل "روز وليلى" المكون من 10 حلقات والذى يجمعها بالنجمة نيللى كريم للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى، حيث انتهت نيللى من تصويره ومقرر عرضه قريباً.

ويشارك السيناريست مدحت العدل في موسم دراما رمضان 2023 من خلال كتابة مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، أحمد عيد، جمال سليمان، وكمال أبو رية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزى العدل، وهشام عاشور، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب.

كما حقق "العدل" نجاحا كبيرا بمسرحية "تقدر" ضمن مبادرة عودة المسرح المدرسي، والتي عرضت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين بدار الأوبرا المصرية، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين، منهم: يسرا كارول سماحة، أكرم حسني.