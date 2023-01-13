شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى تنعى والدها: لن أنساك حتى ألقاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ريم البارودي على نعي والدها الراحل بكلمات مؤثرة، وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام"، عبر خاصية "الاستوري": "لن أنساك حتى ألقاك، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي المهندس مجدي البارودي، ويقام العزاء غدًا السبت في مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

ورحل والد ريم البارودى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، بعد صراع مع المرض، حيث كان محجوزا فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، وشيعت جنازته ظهر الخميس من مسجد السلام في مدينة نصر.

وسبق أن تحدثت ريم البارودى فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" عن الحالة الصحية لوالدها قائلة: "والدى حالته غير مستقرة وحرجة جدًا، وأطالب الجميع بالدعاء له، والحمد لله على كل شىء، وكل اللى يجيبه ربنا كويس" .

ورافقت ريم البارودي والدها خلال الفترة الماضية في المستشفى، ونشرت عبر حسابها بموقع انستجرام صورة من داخل المستشفى كتب تعليقا عليها موجهة الكلام لوالدها: ما تسبنيش يا بابا رحمتك يا رب.

يشار إلى أن ريم البارودى عرض لها مؤخرا مسلسل "نقل عام"، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، كتبه ورشة من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب.