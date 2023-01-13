شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يطرح أحدث أغانيه "أعراض الحب" بتوقيع أكرم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "أعراض الحب" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع أكرم عادل وجيتار مصطفى نصر .

ويجدد سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى عدة اغانى منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.

وأحيا مؤخرا النجم سامو زين لأول مرة حفلا غنائيا في فيينا - النمسا ضمن جولة أوروبية في قاعة أريانا، وقدم سامو زين عددًا من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور.

وتأتي جولة سامو زين بعد أيام من طرحه، كليب أغنية "لا لا لا"، من إخراج إسماعيل الأبرص شقيق سامو، والأغنية من كلمات أحمد جوكر وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وتقول كلماتها:

لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنة هتلاقينى هنا

كده كده .. بيكي تبقى رضي متعودة تخطفيني كده

أى ده اللي حصل راحت المعانى

غايب كل الغزل راح فين كلامى

شلل صاب الكلام وتر لسانى

أول ما لمحتها إيه اللى جرالى

لالالا.. مش هسيبك انا بعد سنه هتلاقيني هنا

كده كده .. بيكي تبقى رضي متعودة تخطفيني كده

عيني رفت خلاص داخل في ورطه

دايخ جوه العيون انا مالنهارده

اسف اطفك انا اصل انتي ورده

غيرك رافض كتير مش ممكن ارضى

لالالا.. مش هسيبك انا بعد سنه هتلاقيني هنا

كده كده .. بيكي تبقى رضي متعوده تخطفيني كده

وكان النجم سامو زين قد طرح أغنية سنجل على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى وحملت اسم "كينج الحب"، من ألحانه وكلمات رنا طارق، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة وذلك بعدما طرح أغنية "برىء بامتياز" من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر جيزو .