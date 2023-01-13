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شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس وأكرم حسنى وحميد الشاعري في زيارة للكينج محمد منير والان مع تفاصيل الخبر
وكان الثلاثي حميد وهشام وأكرم قد حلوا ضيوفًا على جيهان عبدالله ببرنامجها "أجمد 7" المذاع عبر راديو نجوم fm، وتضمنت الحلقة احتفالية خاصة بالأغنية، وقاموا بتقطيع تورتة عليها بوستر "السهر والإنبساط"، كما دار حوار مشترك مع الثلاثي، وفور انتهاء الحلقة قرر الثلاثي مفاجأة الكينج محمد منير، وذهبوا لزيارته في منزله.
الجدير بالذكر أن الثلاثي حميد الشاعري وهشام عباس وأكرم حسني، طرحوا مؤخرا تريو أغنية "السهر والإنبساط"، وحقق نجاحا ورواجا كبيرا، كما تصدر التريند في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منها تريند تويتر وتريند جوجل، خاصة أن كليب الأغنية جاء ملئ بالبهجة ويتناسب مع احتفالات العام الجديد، كما تعاون أكرم حسني مع محمد منير في أغنية "للي" وحققت نجاح كبير، وتجاوزت 16 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.