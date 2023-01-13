شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مؤتمرات صحفية لعروض مسرحية وأبحاث علمية فى اليوم الرابع لمهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي بالدار البيضاء الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح 4 مؤتمرات صحفية منها ثلاثة عن عروض مسرحية هي: العرض الأردني (فاصل زمني) لمحمود الزغول، العرض المغربي (بريندا) لأحمد أمين الساهل، والعرض الكويتي (آي ميديا) للمخرج سليمان البسام، والمؤتمر الصحفي الرابع سيكون مخصص للفائزين بجوائز البحث العلمي بحضور المحكمين د. نجوي عانوس، د. سعيد الناجي، د. سعد يوسف، ود. يوسف عايدابي، والباحثون مروة وهدان وأسماء بسام وعادل القريب.

يذكر أن حجم مشاركة مصر في مهرجان المسرح العربي يتمثل في العرض المسرحي "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم؟" للمخرجة كارول العقاد، والعرض ينتمي لمسرح الرقص المعاصر، والعرض أداء جهاد حسام الدين، تقي عماد، سافرونيا، كارول عقاد، سينوغرافيا أحمد حسام سعفان، إضاءة صابر، كما يقدم المخرج انتصار عبد الفتاح ورشة عن المسرح البوليفوني، وتقدم المخرجة عبير على ورشة بعنوان "اشتغالات المسرحى على قضاياه"، وكذلك تشارك الدكتورة نجوى عانوس فى لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي، والدكتور نبيل بهجت في عضوية لجنة تحكيم مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال، كما فازت الباحثتان المصريتان د. أسماء بسام، ود. مروة وهدان بجوائز البحث العلمي، وفي مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال فاز ثلاثة مؤلفين مصريين.

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي يبلغ دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.