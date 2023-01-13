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شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اسم سامي العدل فى "مهرجان المنصورة المسرحي" برئاسة أحمد وفيق والان مع تفاصيل الخبر
ويتسلم تكريم الفنان الراحل أشقائه كلا من، المنتج الكبير جمال العدل، والسيناريست د. مدحت العدل، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان، كما تقام ندوة على هامش مهرجان المنصورة المسرحي بحضور مدحت العدل، تدور حول سيرة ومسيرة الفنان الراحل سامي العدل، وأبرز أعماله وبصماته الفنية في عالم التمثيل والانتاج.
مدحت وجمال وسامي العدل
الفنان سامي العدل من مواليد 2 نوفمبر 1946 بمحافظة الدقهلية، ولد في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وله العديد من الأفلام والمسلسلات، وتوفي بعد مسيرة طويلة من الأعمال الفنية انتهت 10 يوليو 2015.
جدير بالذكر أن مهرجان المنصورة المسرحي، تنظيم محافظة الدقهلية و برعاية وزارة الثقافة، ويرأس اللجنة العليا د أيمن مختار محافظ الدقهليةأ ويتولى النجم أحمد وفيق رئاسة المهرجان في دورته الثانية، والنائب أحمد الشرقاوي الرئيس التنفيذي، ومدير المهرجان المخرج أحمد عبد الجليل ويرأس اللجنه الاعلامية الإعلامي وليد حسني، وتقام الدورة الثانية على مسارح المنصورة و 4 محافظات أخرى، بمشاركة فرق مسرحية من دول عربية، كما تجرى على هامشه العديد من الورش الفنية.