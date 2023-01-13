شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ليزا ماري بريسلي ابنة الأسطورة الفيس بريسلى بعد إصابتها بسكتة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت ليزا ماري بريسلي، المغنية والابنة الوحيدة لأسطورة الموسيقى إلفيس بريسلي، بعد إصابتها بسكتة قلبية مؤخراً استدعت دخولها المستشفى فى منطقة لوس أنجلوس، والتى توفيت فيها عن عمر 54 عاماً.

وأعلنت والدتها بريسيلا بريسلي الخبر من خلال بيان عكس حالة الحزن التى تعيشها العائلة وقالت فيه، "بقلب منفطر، يجب أن أعلن الأخبار المدمرة بأن ابنتي الجميلة ليزا ماري رحلت عنا، لقد كانت أكثر امرأة عاطفية وقوية ومحبة عرفتها على الإطلاق، نطلب احترام الخصوصية بينما نحاول التعامل مع هذه الخسارة الفادحة".

ليزا ماري بريسلي ولدت عام 1968 وكان عمرها 9 سنوات عندما توفي إلفيس بريسلي في غريسلاند عام 1977.

بدأت الغناء عام 2003 من خلال ألبوم بعنوان "لمن يهمه الأمر"، وتبعته بألبوم "ماذا الآن" عام 2005، وكلاهما وصل إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة بيلبورد 200 لأكثر الألبومات مبيعاً لتسير على نهج والدها.