شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير ضيف شرف مسلسل "الأصلى" ويجسد دور والد ريهام عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد بدير كضيف شرف في مسلسل "الأصلى" للفنانة ريهام عبد الغفور والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى بدير من تصوير مشاهده في العمل والذى يظهر فيه بشخصية والد ريهام عبد الغفور والذى يتوفى ويتركها مع أشقائها الأربعة في تحد الحفاظ على التركة التي تركها.

مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

وفى سياق آخر تعاقد أحمد بدير على المشاركة في بطولة مسلسل "ضرب نار" للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، ماجد المصرى وهدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، دنيا المصرى تيسير عبد العزيز، تامر مجدى.