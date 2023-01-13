شكرا لقرائتكم خبر عن أليجري يفاجئ دي ماريا بطلب غريب للعودة إلى منافسة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب الإيطالي أليجري، المدير الفني ليوفينتوس، يثق تمامًا فى قدرات نجم الفريق أنخيل دي ماريا، فعلى الرغم من عدم ظهور اللاعب بمستواه المعهود إلى الآن مع "السيدة العجوز" إلا أنه يري أن صفقة اللاعب ستكون مؤثرة فى الفترة المقبلة.

وأضافت التقارير أن اليجري متمسك بإستمرار دي ماريا مع الفريق فى الفترة القادمة، لا سيما أن اللاعب يجيد التعامل مع المباريات الكبري ويمتلك العديد من الخبرات، التى قد تساعد الفريق فى العودة إلى صراع المسابقة.

وأوضحت بعض المصادر القوية أن المدرب قد جلس مع دي ماريا عقب إنتهاء منافسات كأس العالم الأخير، وتألق اللاعب بشكل كبير أمام الديوك الفرنسية فى المباراة النهائية، حيث طالب اللاعب بإعتبار جميع المباريات القادمة لفريقه مباريات نهائية، فى محاولة بائسة لإستعادة لقب الدوري الإيطالي.



دي ماريا يقرر الإستمرار مع يوفينتوس

وأفادت بعض المصادر القريبة من اللاعب أن دي ماريا قد استقر على البقاء داخل يوفينتوس فى المرحلة المقبلة، لا سيما أن اللاعب ما زال يعتقد أن أمامه الكثير ليقدمه مع اليوفي، كما أنه سيمنح بعص الوقت لنفسه من أجل الإنسجام وتحقيق ذلك.



دي ماريا يعد أليجري بالتألق مع الفريق

وفى سياق متصل، وعد دي ماريا أليجري أنه سيقدم كل ما فى وسعه من أجل الظهور بشكل جيد مع يوفينتوس فى المباريات القادمة، والعودة إلى الطريق الصحيح ومواصلة الإنتصارات فى الجوالات القادمة وتصدير الضغوط على المنافسين.