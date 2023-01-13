شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام رائعة يمكن مشاهدتها بالسينما فى يناير 2023.. أبرزها plane والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من عشاق السينما العالمية وخاصة الامريكية، فأنت على موعد خلال شهر يناير الجارى مع مجموعة من الأفلام ما بين الدراما والأكشن والرعب مع عودة دور السينما لعرض الأفلام من جديد بشكل طبيعى بعد تخطى أزمة كورونا، وفى هذا التقرير نستعرض 5 أفلام تطرح خلال الشهر الجارى وهو أول شهور العام 2023.

فيلم A Man Called Otto

تدور أحداث فيلم A Man Called Otto حول أرمل عجوز متقاعد غريب الأطوار متشدد يدعى (أوتو) يقيم علاقة صداقة مع جيرانه الجدد الصاخبون، مما يغير حياته، وقصة الفيلم مقتبسة من الفيلم السويدي رجل يدعى أوفي، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: مارك فورستر ﺗﺄﻟﻴﻒ فريدرك باكمان، والرواية لـ ديفيد ماجي، وبطولة توم هانكس ومانويل جارسيا رولفو وراتشيل كيلر وكاميرون بريتون ومايك بربيجليا وكيلي لامور ويلسون.



فيلم A Man Called Otto

فيلم Plane

تدور أحداث فيلم Plane فى إطار من الحركة والتشويق، تدور أحداث العمل حول طيار يجد نفسه محاصرًا وسط حربًا مميتة، حينما تجبره الظروف على الهبوط بطائرة تجارية خلال عاصفة شديدة، والفيلم ﺇﺧﺮاﺝ جان فرانسوا ريشيتن ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جي. بي. دافيسن، وبطولة جيرارد باتلر، ومايك كولتر، ويوسون آن، ودانييلا بينيدا، وبول بن فيكتور، وجوي سلوتنيك.



Plane

فيلم House Party

تدور أحداث فيلم House Party فى إطار كوميدى، حيث يقرر طالب بالمدرسة الثانوية استضافة حفلة في منزل والديه خلال فترة سفرهما، ولكن تسير الامور على نحو غير متوقع، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ كالماتيك، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: ستيفن جلوفر، وبطولة أندرو سانتينو، وتوسين كول، وجاكوب لاتيمور، وميلفين جريج، وروتيمي، وبوتارا أنجيلي.



House Party

فيلم The Offering

تدور أحداث فيلم The Offering في إطار من الرعب، تجد عائلة -تسعى لتجاوز خسارة ومأساة كبيرة- نفسها تحت رحمة شيطان تاريخي يسعى لتدمير نفوسهم، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ أوليفر بارك، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جوناثان يانجر، وبطولة بول كاي، نيك بلود، آلن كوردنر، إيميلي ويزمان، جوناثان يانجر، دانيال بن زينو.



The Offering

فيلم Alice, Darling

تدور أحداث فيلم Alice, Darling، حول شخصية "أليس" التي تذهب لحضور حفل عيد ميلاد صديقتها، ولكن بمرور الوقت تصبح تحت ضغط شديد وخوف من حبيبها الذي تعاني من علاقتها به، ويبدأ الجميع في ملاحظة الأمر، الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: ماري نايي، وﺗﺄﻟﻴﻒ الانا فرانسيس، وبطولة آنا كيندريك، كانيهتيو هورن، وونومي موساكو، وتشارلي كاريك، وفرح مراني، ومارك وينيك.