شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: انتهيت من فيلم "ساعة استجابة" وأخوض تجربة الأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة نجلاء بدر أنها انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم "ساعة استجابة" وتنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها تستعد لخوض تجربة الأفلام الروائية القصيرة من خلال عملين الأول من إخراج نيفين شلبى والثانى جارى الاتفاق على تفاصيله.

فيلم "ساعة استجابة" بطولة الطفل سليم مصطفي، سوسن بدر، غادة عادل، نجلاء بدر، شريف سلامة، انتصار، آيتن عامر، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضاً، وتأليف محمد خضر وشيرين علاء وإخراج مصطفي أبو سيف.

تدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره كثير الخلاف مع والديه المحبين، يصل هذا الخلاف إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهم ويدخل غرفته مغلقاً الباب بشدة، ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، يسمع صوت الرعد، وعند فتحهالباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل لبيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

يذكر أن نجلاء بدر قدمت خلال الأسبوع الجارى بطولة حكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" التي تم عرضها على قناتى cbc وcbc دراما ومنصة watch it الرقمية، وشاركها البطولة نضال الشافعي، إنجى شرف، دعاء حكم، أحمد يونس، أحمد باسم وماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام .