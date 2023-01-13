شيرين عبد الوهاب تعتذر للجيش اللبناني بعد زيارتها فضل شاكر

أحيت المطربة شيرين عبد الوهاب، أولى حفلاتها في دولة الكويت بعد أزمات وتأجيلات، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة ومنها "كدابين، كلها غيرانه، اذتني كتير، خاصمت النوم، يهزمني مرة، القماص".

وخلال الحفل، تحدثت شيرين عبد الوهاب عن زيارتها للنجم فضل شاكر الهارب من أحكام ضده من القضاء اللبناني العسكري، وقالت: "زيارتي لفنان زي فضل شاكر دي زيارة عزيزة على قلبي، لكن كمان ضباط أو بيادة الجيش اللبناني على دماغي من فوق".

يذكر أن تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب مؤشرات تريند "جوجل"، وذلك بعد زيارتها بالفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة، مما أدي إلي أستدعائها الأجهزة الأمنية اللبنانية برفقة زوجها الفنان حسام حبيب للتحقيق معهما بعد لقائهما.

ومن ناحية أخيري، طرحت شيرين عبد الوهاب أغنية بعنوان "القماص" التي حققت نجاحا كبيرا عبر قناتها "يوتيوب" وهي من كلمات وألحان نور عز العرض.

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