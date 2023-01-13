شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواي بإطلالة مميزة أثناء توجهها إلى استوديو تصوير في نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت نجمة هوليود آن هاثاواي بإطلالة مميزة رغم بساطتها، بينما كانت متوجهة إلى استوديو تصوير في نيويورك يوم الأربعاء الماضى، حيث ارتدت نجمة Devil Wears Prada، البالغة من العمر 40 عامًا، معطفا باللونين الأخضر والأحمر المنقوش، والذي يتم بيعه بالتجزئة بحوالي 2000 دولار في المتوسط أثناء سيرها إلى المبنى، وفقاً لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل.



انا هاثاوى

وكانت سيطرت الممثلة العالمية آن هاثاوى على غلاف مجلة فوج هونج كونج، حيث أفردت لها المجلة غلافًا كبيرًا ميزته النجمة الشهيرة بصورها المميزة، بالإضافة إلى عدة صور أخرى تم التقاطها لنجمة هوليود البالغة من العمر 39 عامًا، وذلك بعدما تميزت خلال الصور بأكثر من إطلالة ذات ألوان مختلفة، وملابس ميزت النجمة الشهيرة.



انا هاثاوى فى صورة جديدة لها

وكشفت الممثلة العالمية ان هاثاوي عن أهم أمنياتها التي تحلم بتحقيقها خلال الفترة الحالية والقادمة في السنوات المقبلة، أثناء حوارها مع مجلة فوج، قائلة إنها تحلم بصنع أكبر عدد ممكن من الذكريات مع عائلتها، قائلة: "أهم هدف لي هو البقاء بصحبة عائلتي والاستمتاع معهم بأمور تصير ذكريات مميزة في المستقبل".

آن هاثاوي متزوجة من آدم شولمان ولديهمت ابنان هما جوناثان روزبانكس شولمان بالغ من العمر ستة أعوام، وجاك شولمان لم يتخط العامين من عمره.