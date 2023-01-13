شكرا لقرائتكم خبر عن عرضان مسرحيان فى اليوم الرابع من مهرجان المسرح العربي بعد اعتذار الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الجمعة 13 يناير ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي في يومه الرابع بالدار البيضاء عرضان مسرحيان فقط ، وذلك بسبب اعتذار العرض الجزائري ( الجاثوم ) عن الحضور ، والعرضان اللذان سيعرضان اليوم هما عرض " ميت مات " من العراق للمخرج علي الزيدي ، والعرض الآخر هو " سوبر ماركت " من سوريا للمخرج والفنان أيمن زيدان .



ميت مات

عرض "سوبر ماركت" لأيمن زيدان يتناول حكاية واقعية جرت عام 1984 لمجموعة من النساء الإيطاليات اللواتي يسطين على متجر لبيع المواد الغذائية، احتجاجاً منهن على غلاء الأسعار، وعدم قدرتهن على تدبر أبسط أمور العيش.



مسرحية سوبر ماركت

يذكر أن حجم مشاركة مصر في مهرجان المسرح العربي يتمثل في العرض المسرحي " ماذا أفعل هنا بحق الجحيم ؟ " للمخرجة كارول العقاد ،والعرض ينتمي لمسرح الرقص المعاصر ، والعرض أداء جهاد حسام الدين، تقي عماد، سافرونيا، كارول عقاد ، سينوغرافيا أحمد حسام سعفان، اضاءة صابر، كما يقدم المخرج انتصار عبد الفتاح ورشة عن المسرح البوليفوني ، وتقدم المخرجة عبير علي ورشة بعنوان " اشتغالات المسرحي علي قضاياه " ، وكذلك تشارك الدكتورة نجوي عانوس في لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي ، والدكتور نبيل بهجت في عضوية لجنة تحكيم مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال ، كما فازت الباحثتان المصريتان د. أسماء بسام ، ود. مروة وهدان بجوائز البحث العلمي ، وفي مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال فاز ثلاثة مؤلفين مصريين .

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي يبلغ دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.