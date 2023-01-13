شكرا لقرائتكم خبر عن A Man Called Otto لتوم هانكس يحقق 13مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفيلم الجديد A Man Called Otto للممثل العالمى توم هانكس إيرادات وصلت إلى 13 مليون و 757 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 30 ديسمبر من العام الماضى 2022 بدور العرض الأمريكية، وطرح العمل يوم 13 يناير الجارى بدور العرض حول العالم، وصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و6 دقائق، ومن إنتاج شركة Columbia Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم A Man Called Otto بين 5 مليون و 357 الف دولار بـ 4 دور عرض أمريكية، و 8 مليون و 400 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، الفيلم الجديد يدور في إطار دراما وكوميديا.

الفيلم الجديد A Man Called Otto، يعد نسخة جديدة من الفيلم الأصلي المأخوذ عن رواية "A Man Called Ove" للمخرج فريدريك باكمان، ويدور العمل الجديد حول Ove رجل من النوع الذي يشير إلى الأشخاص الذي لا يحبهم كما لو كانوا لصوص تم القبض عليهم خارج نافذة غرفة نومه، لديه مبادئ راسخة، وإجراءات صارمة، ويطلق عليه جيرانه "الجار الأمر من الجحيم".

فيلم A Man Called Otto من إخراج مارك فورستر، ومن كتابة ديفيد ماجي، فريدريك باكمان، هانيس هولم، ومن بطولة كل من توم هانكس، جون هيجينز، توني بينجهام، ليلي كوزوب، كاميرون بريتون، خوانيتا جينينجز، بيتر لوسون جونز، ماكس بافيل، كايلي هيمان.

وكان قد أظهر النجم العالمى توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، كيمياء وانسجام بينهما عندما حضرا إلى السجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز Governors السنوى الثالث عشر الذى أقيم فى فندق Fairmont Century Plaza فى لوس أنجلوس، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء هانكس إلى الأمسية بعد أدائه هذا العام فى فيلم السيرة الذاتية الشهير لـ باز لورمان، ألفيس، حيث لعب دور الكولونيل توم باركر، مدير موسيقى الروك أند رول منذ فترة طويلة.