شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم هلا رشدى تحيى حفلاً غنائيا بساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى اليوم الجمعه الموافق 13 يناير الفنانة هلا رشدى حفلا غنائيا بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك على مسرح الحكمة تقدم فيه هلا عدد من الأغانى الخاصة بها وبعض اغانى الزمن الجميل منها أغانى لكوكب االشرق أم كلثوم وللراحلة وردة الجزائرية وأغانى الفنانة القديرة نجاة الصغيرة

يذكر أن الفنانة هلا رشدي، حلت ضيفة في برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وأجابت في اللقاء عن السؤال الذى يدور في أذهان كل محبيها وهو لماذا لم تتحدث او تظهر مع زوجها طبيب التغذية، فقالت: هو دائما مشغول في عمله وعيادته وهو يرغب فى عدم الظهور وأنا أحترم رغبته.



زوج هلا رشدى ونجلها

وتعتبره هدية الله لها وهدية دعوة والديها وأنه الانسان الذى كانت تتمناه واكثر، وأشارت انه دائما يداعبها بنحافتها ويطلب منها ان يعطيها كورس تغذية لكنها ترفض قائلة اتريد ان يزيد وزنى وتقوم بخسارة الوزن حتى تقول أنك أشرفت عل ذلك وتكسب بنط.

كشفت الفنانة الشابة هلا رشدي لـ "الخليج 365 " إنها تعافت بعد الوعكة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا وقالت إنها شعرت خلال هذه الأزمة الصحية بالراحة النفسية وحمدت الله عليها خاصة أنها أعتبرتها محنة ستخرج منها بمنحة وشعرت أيضا بحب الناس لها خلال تلك المحن