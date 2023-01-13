شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر ينضم إلى "الحاج إكس لانس" أمام النجم محمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان حسام داغر إلى أبطال مسلسل "الحاج إكس لانس" أمام النجم محمد سعد المقرر أن ينافس به موسم رمضان المقبل، والعمل بطولة عدد من نجوم الكوميديا منهم؛ أحمد فتحى وويزو وجيهان خليل وإخراج محمود كامل.

من ناحية أخرى يواصل "داغر" تصوير مشاهده فى مسلسل "حضرة العمدة" أمام روبى ومن إخراج عادل أديب، ويعد العمل التعاون الأول بين الكاتب إبراهيم عيسى والفنانة روبى في الدراما التليفزيونية.

وتقدم روبى شخصية "عمدة" تضطرها الظروف لتصبح عمدة في إحدى القرى وتخوض صراعات مع عائلتها والمحيطين.

المسلسل تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش "قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع"، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي

وفى سياق آخر تدخل روبى منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023، بفيلمين الأول هو "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه يوم 4 يناير، والثانى "جروب الماميز" الذى تقوم ببطولته بمشاركة يسرا اللوزى ودارين حداد والمقرر عرضه يوم 18 يناير.