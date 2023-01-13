شكرا لقرائتكم خبر عن Avatar: The Way of Water يحقق مليار و749 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water إلى مليار و 749 مليونًا و 253 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، وذلك منذ بداية عرضه يوم 14 ديسمبر من العام الماضى 2022 بدور العرض المصرية، وطرحه بدور العرض الأمريكية يوم 16 ديسمبر من نفس الشهر.

وانقسمت إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water بين 525 مليونًا و 653 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، ومليار و 223 مليون و 600 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

وحصل فيلم Avatar: The Way of Water على تقييم وصل إلى 84% من قبل 142 ناقدا عالميا، فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم، ووصلت مدة الفيلم إلى ثلاث ساعات و12 دقيقة.

ويقوم ببطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.

وكان قد مر 12عامًا على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).

كما ينافس فيلم Avatar: The Way of Water في قائمة جوائز الجولدن جلوب لـ عام 2023، حيث ظهر اسم الفيلم في اثنين من الفئات لجوائز الجولدن جلوب، التي ستقام في يناير من العام المقبل 2023، وينافس العمل في فئة أفضل فيلم درامى، وينافس أمام The Fabelmans لـ ستيفن سبيلبرج، و Top Gun: Maverick لـ توم كروز.

أما مخرج العمل جيمس كاميرون فظهر اسمه في فئة أفضل مخرج لفيلم حركة، أمام ستيفن سبيلبرج وباز لورمان.