شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرح "عيش أيامك" تتر مسلسل "وبينا ميعاد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مدحت صالح، أغنية "عيش أيامك" وهى تتر مسلسل "وبينا ميعاد" بطولة شيرين رضا وصبرى فواز، المذاع على Dmc ومنصة Watch it، والأغنية من كلمات سلطان صلاح، وألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز.

وتدور أحداث مسلسل "وبينا ميعاد" في إطار اجتماعي إنساني، ويحمل العمل الطابع العائلي بصبغة العلاقات المجتمعية والإنسانية، إذ يناقش العمل قصة أم مصرية لديها أربعة فتيات، وتتصادف مع أب أرمل لديه أربع أبناء، ويأخذنا العمل في قصص وحكايات متفرقة من داخل المجتمع، تستهدف إلقاء الضوء على طريقة تعامل الأباء والأمهات مع أبنائهم.

مسلسل وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح الغنائية التي طرحها مؤخراً، هي أغنية بعنوان "نوري وعيني" وهي من كلمات: ناورا الباز، وألحان: تامر علي، وتوزيع: يحيى يوسف.