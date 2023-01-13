اطلالة “فتيات الليل”.. دنيا بطمة تثير الجدل بأحدث ظهور!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 يناير 2023 02:44 صباحاً - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل بعد أطلالتها على متابعي حسابها في “إنستغرام” بصور جديدة التقطت لها من مدينة طنجة، وفق ما هو واضح في ترويسة التدوينة.

أول ما لفت انتباه المتابعين الحذاء العجيب وبالكعب العالي جدا الذي ارتدته في سيارة فخمة، ثم بعد ذلك انتقلت إلى قاعة يبدو أنها صالة استقبال في مكان سياحي.

ثم استعرضت دنيا بطمة قوامها بفستان أسود قصير جدا، حتى انكشف ما فوق الركبة وهي تنظر إلى الكاميرا التي تلقط صورها.

وكان لافتا أيضا حجم حقيبة اليد الصغير جدا الذي يتناسب ولون الحذاء الكبير، وكلاهما نالا نصيبهما من تعليقات المتابعين.

وقد اثار الحذاء موجة من السخرية فيما قام اخرون بتشبيهه بملابس فتيات الليل حيث كتب احدهم: “دنيا انت فنانة عظيمة لكن هده الإطلالة عيب وعار على جمهورك خلي هدا اللباس لأصحاب الكباريهات لا يليق بأم للطفلتين”.

بينما اتهمتها متابعة بتقليد الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، وكتبت: “لبستو بلقيس قبل منك .شي مرات الموضة تكون تافهة وهلاك بعيدة على الاناقة وتشترى بتمن غالي”.