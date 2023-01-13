بعد تصدرها الترند بسبب شببها بها.. شبيهة جورجينا رودريغيز: “الجمال السعودي ما يقارن بأي جمال في العالم”!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 يناير 2023 02:44 صباحاً - انتشر خلال الايام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، صور وفيديوهات لفتاة سعودية وصفها النشطاء بأنها شبيهة صديقة نجم نادي النصر الجديد كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز.

والشابة التي تصدرت الترند بسبب هذا الشبه هي التيك توكر السعودية ريم العنزي، والتي ظهرت في إطلالة مماثلة لإطلالة جورجينا في أثناء احتفالية نادي النصر بصديقها رونالدو، في حفل تقديمه للجمهور.

وتصدرت ريم العنزي ترند مواقع التواصل في الايام الماضية بسبب حرصها على وضع مكياج شبيه بمكياج صديقة رونالدو وارتدائها نفس ملابسها، فزاد الشبه بينهما بشكل كبير.

غير ان ريم العنزي خرجت مؤخرا بتصريح اثارت فيه الجدل حيث قالت “أنا أحلى بمليون مرة، والجمال السعودي ما يتقارن بأي جمال في العالم!”

وقد اثار هذا التصريح موجة من السخرية حيث جاء في التعليقات “فعلًا والدليل انها ضاربه إبر معرضه الفك ومطوله الذقن ومكبره الشفايف علشان توصل لشكل جورجينا الطبيعي ومقلده استايلها حتى في اللبس والشعر اتقي الله يا إمرأة”.

بينما قال اخر “اكيد الجمال السعودي هو الأفضل بالعالم .. بس الصدق انتي لا جمال ولا جاذبية ولاحول ولاقوة الا بالله”.