هل ندمت على زيارة فضل شاكر؟.. شيرين تثير الجدل بتصريح من الكويت

كتب امير فتحي في الجمعة 13 يناير 2023 02:44 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل بعد توجيهها رسالة حول زيارتها الى المطرب فضل شاكر، وذلك أثناء حفلها بالكويت.

وقالت شيرين عبد الوهاب: أرسل سلامي لفضل شاكر، وزيارته عزيزة جدًا على قلبي، لكن كمان صباط أو بيادة الجيش اللبناني على دماغي من فوق”.

وقد اثارت التصريحات الجديدة لشيرين موجة من الجدل حيث انتقدها الكثيرون بما وصفوه بأنه كلام في غير محله حيث جاء في التعليقات “يالله لو تخرسي وتبطلي تطلعي بتصريحات ملهاش معنى” و “البيادة الوحيدة اللي لازم تكون علي راسك بيادة الجندى المصرى

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