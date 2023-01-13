“المسلمة تستطيع ان تصبح ملكة جمال الكون”.. ملكة جمال البحرين تخطف الانظار ببوركيني وردي

كتب امير فتحي في الجمعة 13 يناير 2023 02:44 صباحاً - أطلت ملكة جمال البحرين إيفلين عبدالله خليفة، بإطلالة محتشمة خلال جولة استعراض ملابس السباحة بالحفل التمهيدي لانتخاب ملكة جمال الكون 2022، الذي أُقيم مساء، الأربعاء، في “لويزيانا” الأمريكية.

وظهرت عارضة الأزياء البحرينية إيفلين عبد الله خليفة، خلال حفل استقبال المشاركات وعددهن 86 من دول مختلفة، في مسابقة ملكة جمال العالم التي أقميت بولاية لوزيانا الأمريكية.

وشاركت إيفلين عبر حسابها على انستغرام صورا ومقاطع فيديو لها بينما أطلت، في جولة عرض أزياء لملابس السباحة، مرتدية “بوركيني” باللون الوردي، فوقه رداء حمل رسالة باللغة الإنجليزية.

وجاء في نص الرسالة “يجب أن تكون النساء العربيات حاضرات.. والمسلمة تستطيع ايضا ان تصبح ملكة جمال الكون”.

كما كُتب على الرداء الوردي أيضا عبارة “المساواة” باللغة العربية، وكانت ظاهرة بشكل واضح.

توجهت إيفلين للحضور، بحيث أصبح ردائها أمام الكاميرات وفيه ظهرت رسالتها التي جاء فيها: “يجب أن تكون النساء العربيات حاضرات.. ويمكن للنساء المسلمات المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون”.

وقالت إيفلين ملكة جمال البحرين في تصريحات لاحقة لصحيفة “ذا ناشونال” الأمريكية: “هناك الكثير من العوامل التي شجعتني على اتخاذ قرار المنافسة في هذه المسابقة، أبرزها كسر الصور النمطية”.

وتابعت: “المرأة العربية لطيفة وشجاعة ومستعدة لمواجهة تحديات الحياة، ويمكن أن تصبح ملكة جمال بكل تواضع”.