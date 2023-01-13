شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داونى يفاجئ جمهوره بلوك جديد فى كواليس The Sympathizer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم روبرت داونى في صورة ولوك مغاير تماماً عما اعتاده جمهوره خلال كواليس أحدث أعماله المفترض عرضه على شاشة أحد المنصات قريباً، وهو مسلسل The Sympathizer حسب تقرير الديلي ميل الذى أكد أن الممثل الشهير يستعد للعب أكثر من شخصية خلال العمل.

وأضاف التقرير أن بطل الرجل الحديدي الشهير يستعد لمفاجأة جمهوره من خلال لوكاته في العمل، مثلما ظهر في الصور الأولى له.



روبرت داونى



روبرت داونى



داونى

من ناحية أخرى سبق وحرص الممثل روبرت داونى على الاحتفال بفوز صديقه جونى ديب بقضيته الأخيرة على حساب آمبر هيرد، في قضية التشهير التى فاز بها التى تصدرت عناوين الصحف العام الماضى، وفقا لتقرير موقع الديلي ميل الذى تطرق إلى ذلك على لسان جوش ريتشمان الصديق المقرب لـ ديب خلال احتفال خيري بمستشفى لوس أنجلوس للأطفال.

وأشار التقرير إلى أن هناك اتصالا هاتفيا طويلا جمع جوني ديب وروبرت داونى، احتفل فيه الأخير بفوز صديقه الكاسح، ورد اعتباره بعد سلسلة من المزاعم الذى واجهها من قِبَل هيرد طوال الفترة الماضية، والتي أثرت على سمعته.